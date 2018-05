Facebook

An den Anlass erinnern wir uns nur zu ungern. An den 20. Juni 2015, als eine Amokfahrt in Graz allen, die bis dahin an die heile steirische Welt glaubten, vor Augen führte, wie schnell und hart man in der Realität aufschlagen kann.

Nachdem der Schock halbwegs verarbeitet war, gingen Exekutive und Stadtverantwortliche daran, Planungen für Anti-Terror-Maßnahmen in die Wege zu leiten. Jetzt liegen ihre Pläne auf dem Tisch: Poller da, tonnenschwere Sitzbänke aus Granit dort, und auch gezielt gepflanzte Bäume sollen Besucher der Innenstadt schützen. Bis Herbst werden die Baumaßnahmen an vier Straßen, Gassen und Plätzen umgesetzt. Kosten: 600.000 Euro.