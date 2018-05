Facebook

Als „Stadt mit den Problemen eines Kontinents“ hat der Schriftsteller Arthur Koestler Jerusalem einmal bezeichnet. Das war nicht untertrieben. Die aktuelle Aufregung um die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem ist ein Beleg mehr dafür, wie symbolisch aufgeladen die Juden, Christen und Moslems in gleichem Maße heilige Stadt ist.

Was immer Donald Trump mit der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels bezweckt, ob der US-Präsident nur ein Wahlversprechen einlöst, oder einen höheren Plan zur Befriedung der Region verfolgt, lässt sich gegenwärtig nicht ausmachen. Und schon gar nicht ist mit dem spektakulären Schritt irgendetwas gelöst im Konflikt zwischen Juden und Arabern in Palästina, der so alt ist wie der Staat Israel.

