Man spreche sich gegen die nationalistische Instrumentalisierung der Gedenkfeier aus, erklärte die Katholische Kirche Kärntens im Vorfeld des Ustascha-Gedenkens in Loibach. Und man richtete den Glaubensbrüdern in Kroatien aus: Wenn das Totengedenken weiterhin kontaminiert wird, dann wird es künftig nicht mehr stattfinden. Nach der gestrigen Feier muss man sagen: Es wird wohl nicht mehr stattfinden.

Der Erzbischof von Zadar zog hinter einer Ustascha-Fahne am Friedhof von Loibach ein, in seiner Predigt stellte er das faschistische Konzentrationalager Jasenovac auf eine Stufe mit den Verbrechen der Partisanen.