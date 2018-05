Facebook

In wenigen Tagen wird nichts mehr übrig sein von dem mächtigen Häuflein, das – manchmal seit Jahrzehnten – an den entscheidenden Schaltstellen gesessen war und Österreich gelenkt hatte. Die große Bresche, die Sebastian Kurz bei seiner Regierungsbildung in den Reihen seiner eigenen Partei hinterließ, prägte sich am stärksten ein. Wann hat je ein Bundeskanzler ausnahmslos alle Kollegen, mit denen er in den Jahren davor regiert hatte, heimgeschickt?

