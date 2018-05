Facebook

So eine Song-Contest-Übertragung ist zu allererst eine Reizüberflutung. Zwar ist die Mode, dass Windmaschinen die dünnen Kleidchen der Sängerinnen in Wallung bringen, offenbar vorbei, und auf die gigantomanischen LED-Visuals der letzten Jahre verzichtet man heuer. Aber die grellen Lichtgewitter, die einzelne Auftritte begleiten, sind noch immer nicht wirklich augenschonend. Die Stromrechnung möchte keiner von uns bezahlen. Auch akustisch hat der Bewerb etwas von einer Achterbahnfahrt. Besonders schön erlebte man das im zweiten Halbfinale. Da trat als Startnummer 15 Benjamin Ingrosso für Schweden auf. Mit einem hypermodernen Popsong, visuell exzellent aufbereitet. Als Nummer 16 folgte Vanja Radovanovic für Montenegro. Seine melancholische Schnulze erinnerte an die von der Sonne angeschmorten Musikkassetten, die man an den Tankstellen entlang der Autobahnen in den Süden erstehen kann.