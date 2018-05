Facebook

In den europäischen Hauptstädten rätseln die Diplomaten, wie sich das Atomabkommen mit dem Iran retten lässt. Russlands Präsident Wladimir Putin mahnt alle Seiten und sonnt sich in seiner wachsenden Bedeutung als Schlüsselfigur des nahöstlichen Chaos. China lässt es mit ein paar Ermunterungen an Teheran bewenden, in seinem wirtschaftlichen Kosmos liegt der Iran sowieso nur am Rand. Sicher aber ist: Der Nahe und der Mittlere Osten werden durch Trumps Paukenschlag nicht friedlicher und stabiler. Im Gegenteil: Zu den vertrackten und blutigen Tumulten kommen neue unabsehbare Gefahren hinzu, die der unruhigsten Region der Welt den Rest geben könnten. Das seit Jahrzehnten einzige Stück diplomatischer Konfliktregelung im Orient zerriss der US-Präsident mit eiserner Miene. Jetzt kehren alle Akteure wieder zu ihrem üblichen Arsenal zurück – noch mehr Waffen, Zerstörung, Drohungen und Militär.