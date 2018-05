Facebook

"Wir sind bei Cannes in eine größere Sache hineingeraten als geplant“, konzedierte Netflix-Chef Reed Hastings vor dem Start der Filmfestspiele. Der Streaming-Gigant boykottiert das Festival, weil dessen Leiter Thierry Fremaux zum Wettbewerb nur Filme zulässt, die vor dem Streamen auch in französischen Kino gezeigt wurden, das hat Hastings einige Kritik eingetragen. Was ihn derzeit kümmert, längerfristig aber wohl eher nicht. 125 Millionen Abonnenten hat Netflix; diese Zahlen steigen, und damit der Appetit auf immer neuen Content. Weil Netflix den klassischen Verleihern also unter der Nase wegkauft, was gerade auf dem Markt ist, landen immer mehr Filme ohne Kino-Auswertung auf der Plattform.

