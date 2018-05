Facebook

Gerade noch hat er Emmanuel Macron als seinen neuen Ami de la France in Washington geherzt – nun stößt Donald Trump eine Nation vor den Kopf. Als Enfant Terrible hatte er hirnlose Äußerungen zur Pariser Anschlagsserie von 2015 im verbalen Holster parat. Damals hatten islamistische Henker, so feige wie irrsinnig, 130 Menschen ermordet.

Als wäre eine ihr jede Solidarität zusichernde Rede eines amtierenden Präsidenten vor der US-Waffenlobby nicht schon zweifelhaft genug, rechnete Trump vor: Es habe deshalb so viele Opfer gegeben, weil "niemand in Paris eine Waffe trägt." Tenor: Diese verfluchten strengen Waffengesetze dort! Er hingegen erneuerte seinen Pakt mit der National Rifle Association (NRA).

Ein, nun, nennen wir es Weltbild, das miesen Schwarz-Weiß-Western der 50er entsprungen sein könnte. Dabei imitierte Trump allen Ernstes das Vorgehen der Terroristen in einer Art Kindergestus: "Peng, komm her, peng, komm her, peng, komm her!", spielte er im Rahmen des ausverkauften Jahrestreffens der NRA das Massaker nach, seine Hände zu einer Pistole geformt. Pietät? Well, not in his world.

Frankreich ist verständlicherweise entsetzt. Waffengewalt als ultimative Lösung, als Kur gegen Gewalt zu sehen, ist erbärmlich, ein blutiges Nullsummenspiel. Getötete als Argument für noch mehr Schusswaffen ins Treffen zu führen: eine Verhöhnung der Opfer und ihrer Hinterbliebenen. Und nein, Mr. President: So wird auch der Kampf gegen Terrorismus nicht zu gewinnen sein.

