Die ÖVP will in die nächste Regierung, den dortigen Platz will man sich auch mit wohlklingenden Versprechen an die Wählerinnen und Wähler sichern. Die weitreichenden Entlastungen durch steuerfreie Überstunden, geringere Lohnnebenkosten oder einen Vollzeitbonus würden viele Milliarden kosten. Die nun vorgelegte Gegenfinanzierung soll aber zeigen, dass man sich das locker leisten kann, unter anderem mit mehr Effizienz in der Verwaltung. Als Steuerzahler darf man sich schon fragen, warum die ÖVP die dort offenbar stetig versickernden Summen nicht schon in Regierungsverantwortung aufgefangen hat.