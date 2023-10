Positives zum Einstieg: Kärnten sicherte sich 2007 unter Jörg Haider, zwar maßlos überteuert und begleitet von erheblichen Korruptionsvorwürfen, vom ÖGB und der damaligen Gewerkschaftsbank Bawag drei Juwele: den Maltschacher See, den Hafnersee sowie eine große Ferienimmobilie am Ossiacher See. Gelegenheiten wie diese sind rar geworden und es ist ein Fortschritt, dass sich der Eigentümer – das Land Kärnten in Gestalt der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) – entschlossen hat, zumindest den Maltschacher See und den Hafnersee nur zu verpachten, nicht zu verkaufen. Anders als das Areal am Ossiacher See, wo nach dem Verkauf die erhofften Investitionen ausgeblieben sind und jetzt Rechtsstreitigkeiten die Juristen beschäftigen.