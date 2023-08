Der erste Ex-US-Präsident auf einem Polizeifoto: Donald Trumps Gegner dürften darauf gewartet haben – womöglich aber auch manche Fans, um den Gaul mit ihm weiter in Richtung Märtyrertum zu reiten. Der Blick ist abgrundtief grimmig, das Bild eine Kampferklärung.



Am Ende scheint dieser „Mugshot“ Kraftnahrung im Wahlkampf – und sehr lukrativ: Das wegen des Vorwurfs versuchter Wahlmanipulation aufgenommene Foto war quasi in Echtzeit auf T-Shirts zu haben. Unterlegt mit der Losung "Never surrender!" (niemals aufgeben) lässt es sein Team auch auf Becher oder Bierkühler drucken.