Ihre Morgenpostlerin wurde gestern aufgeklärt. Meinen Kollegen Günter Sagmeister hatte die sommerliche Schnitzeldebatte zu einem Proseminar über die korrekte Zubereitung des Herausgebackenen animiert – wohl in der Hoffnung, dieser Küchennovizin von gegenüber wenigstens EIN Standardgericht schmackhaft machen zu können. Viel Geheimnis scheint sich dabei um die Wahl des Schmalzes, ein wenig Flüssigkeit in den Bröseln (nicht zwingend Mineralwasser!) und vor allem die exakte Temperatur beim Brutzeln zu ranken. Bin an dem Punkt dann endgültig ausgestiegen, mein bewährter Pfannenfett-Fingertest dürfte hier nämlich versagen.