Nun also Flughäfen. Irgendwie logisch. Die Zeit für Lösungen der Klimakrise verfliegt. In der vergangenen Woche klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten deshalb auf Rollbahnen (nicht Start- und Landebahnen!) in Deutschland. Auch hierzulande warnt man vor den Störaktionen. So verweist der Flughafen Schwechat auf die Gefahr für alle Beteiligten, die von einer Blockade ausgeht. Und auch die Politik zetert leidenschaftlich über die rücksichtslosen Klimakleber.