Meldungen der letzten Tage: Die Hitze im Nordatlantik bringt Extremwetter in Europa. Weltweit wurde der heißeste Tag (globale Durchschnittstemperatur: 17 Grad) gemessen. Der Süden der USA bereitet sich auf eine heftige Hitzewelle vor. In Europa gab es 2022 mehr als 60.000 „hitzebezogene Todesfälle“. Das alles sind Nachrichten, deren Verbreitung uns Journalisten wahrlich kein Vergnügen bereitet. Wir wissen, dass die Welt schon genügend mit Krisenmeldungen beliefert wurde. Der Bedarf des Publikums an Alarmismus aller Art ist auf Jahre hinaus gedeckt.