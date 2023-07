Vom Grazer Newsroom hat man einen guten Blick auf die gegenüberliegende Stadthalle und den großen Vorplatz. Normalerweise finden dort Messen, Sommerempfänge, Parteitage oder Konzerte statt, von Wanda bis zu den Toten Hosen. Heute werden dort ein paar Tausend junge Leute in der Mittagspause um einen schattigen Platz auf dem Asphalt buhlen. Das Rote Kreuz wird sich um die Kreislaufgefährdeten kümmern. Wir werden heute unser Nachrichten-Laufband an der Außenwand ausnahmsweise nicht bespielen und stattdessen den Jugendlichen mit zugewandten Grüßen Mut zusprechen für die gefürchtete Klippe: die Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium. Etliche Med-AT-Bewerber und Bewerberinnen nehmen zum zweiten Mal Anlauf, manche zum dritten oder gar vierten Mal. Söhne und Töchter von Ärzten hätten einen Startvorteil, heißt es, Garantieschein ist der Milieu-Bonus freilich keiner. Ein Ausweichen an eine andere Uni ist nicht möglich, ein Hoffnungslauf im Herbst wie bei der Matura schon gar nicht.