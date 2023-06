In westeuropäischen Durchschnitt besitzen Superreiche - mit einem Vermögen jenseits der 100 Millionen Dollar (gut 90 Millionen Euro), sogenannte „Ultra High Net Worth Individuals“ -, 17 Prozent des Finanzvermögens, in Österreich sind es mehr als doppelt so viel, 35 Prozent. Weltweit halten die Superreichen knapp 13 Prozent des globalen Finanzvermögens.