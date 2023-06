„Wie bitte?“ und „Was ist denn jetzt los?“ war wohl die gängigste Reaktion, als am gestrigen Morgen die Nachricht von einem Putschversuch gegen Putin durchs Land hallte. Könnte Prigoschins Sturm auf Moskau den Diktator im Kreml tatsächlich stürzen und die Wende im Kriegsverlauf bringen oder würde er am Ende einen noch skrupelloseren Despoten an die Spitze der größten Atommacht hieven? In allen News-Kanälen prasselten Fragen über Fragen auf spürbar überraschte Expertinnen, Korrespondenten und Politiker ein. Die Welt suchte dringend nach Antworten.