Die Appelle zum gestrigen Weltflüchtlingstag waren wieder einmal laut und deutlich - und ziemlich einseitig. Fast schon schmerzhaft einseitig nach dem Drama der letzten Woche. Da ertrinken Hunderte Kinder, Frauen, Männer und es wird nach „legalen Fluchtwegen“ gerufen! Wie sich die Rufer und Mahner die Umsetzung in der Praxis vorstellen, steht allerdings in den Sternen. Verraten wird nur, was jedenfalls ausgeschlossen bleiben muss: die Auslagerung der Asylanträge in Drittländer außerhalb Europas.