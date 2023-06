Ein Vierteljahrhundert hat der Ironman Austria in Klagenfurt mittlerweile auf dem Buckel. Viele kleine und größere Dramen haben sich in all den Jahren hier abgespielt, Triathlon-Geschichte und individuelle Erfolgsgeschichten wurde(n) geschrieben. Die persönlichen Grenzerfahrungen und die Emotionen auf der Strecke und am Streckenrand vergessen viele ihr Leben lang nicht.