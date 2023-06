Auch, wenn es auf den ersten Blick nicht so ausschauen mag: Die SPÖ ist in den vergangenen Tagen hart an einer noch viel größeren Katastrophe vorbeigeschrammt. Man kann nur spekulieren, was passiert wäre, wenn irgendjemand anderer den Vorsitz über den desaströsen Zählfehler am Parteitag geführt hätte.