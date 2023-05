Am 22. März erschien ein von Tausenden Entwicklern künstlicher Intelligenz (KI) und besorgten Wissenschaftlern unterzeichneter Offener Brief, in dem eine sechsmonatige „Pause“, ein Moratorium für das Training von KI-Systemen gefordert wird, die stärker als ChatGPD 4 sind. Dieses Innehalten sei erforderlich, um die Regulierung der Entwicklung der neuen Technologie voranzutreiben, um die ein unkontrollierter Wettbewerb bestehe. In dramatischen Worten werden die Gefahren für Menschenrechte und Demokratie beschrieben: Niemand, selbst die Entwickler nicht, könne die verwendeten Algorithmen noch verstehen oder kontrollieren. Die neuen KI-Systeme könnten nicht immer zwischen wahr und falsch unterscheiden. Das unkontrollierte Rennen um immer fähigere KI könnte zu einem „Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation“ führen. Daher wäre dringend eine staatliche oder internationale Aufsicht und Regulierung erforderlich.