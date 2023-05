Männer in Orange waren heute früh schon die Helden des Alltages. Mitarbeiter der Abteilung Entsorgung befreiten die Siebenhügelstraße und andere Straßen rund um das Klagenfurter Stadion von Müllbergen. Reminiszenzen an ein Fußballfest, das wie aus dem Bilderbuch des Fußballs daherkam – zumindest, wenn man Müllberge, unnötige Böllerwürfe und den riesigen Aufwand für die Polizei (1000 Beamte im Einsatz) zur Seite schiebt. Eine Stadt in die Farben Grün und Schwarz getaucht, friedliche Stimmung, nicht enden wollende Fangesänge, Feuerwerke, Freudentränen. Der verdiente Sieg von Sturm Graz im ÖFB-Cupfinale gegen Rapid Wien im Klagenfurter Stadion wird vielen Fans lange in Erinnerung bleiben. „So was hat man lange nicht geseh’n“ – vor allem die Arena in der Kärntner Landeshauptstadt, die sonst nur bei Großkonzerten ein Ort so ausgelassener Stimmung ist.