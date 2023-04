Die Trennung erfolgte im Guten, heißt es. Und vermutlich stimmt das auch. Für den KAC, aber auch für Petri Matikainen. In Wahrheit lag das längst auf dem Tisch, der "Point of no Return" war überschritten. Eingeleitet wurde das Ganze im Spätherbst 2022. Als sich Generalmanager Oliver Pilloni und Matikainen vor versammelter Mannschaft ein Wortgefecht geliefert hatten. Als Resultat aufgetretener Spannungen. Beide wussten offenbar, dass diese Kooperation nicht mehr von Dauer sein kann.