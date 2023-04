Guten Morgen aus Angola!

Wenige Stunden nach der Rückkehr von Salzburg, wo die ÖVP von Wilfried Haslauer am Wahlsonntag mit einem blauen Auge davongekommen ist, hob der Kanzler, begleitet von einer 50-köpfigen Wirtschafts-, Beamten- und Journalistendelegation, in Richtung Afrika ab. Nach einem Tankstopp auf Djerba ging es quer über die endlose Weite der Sahara und den Dschungel nach Angola - übrigens nicht in einem Privatjet, sondern in einer gemieteten Boeing 737 einer tschechischen Billig-Airline.