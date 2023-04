In den vergangenen Jahren waren immer wieder Geschichten von Kärntner Unternehmen zu hören, die um die Genehmigung von Photovoltaik-Anlagen angesucht haben, nach sehr langer Wartezeit aber einen neuen Antrag stellen mussten, weil die Entwicklung der Technik den Behördenlauf inzwischen überholt hat. Bei Windkraft wird ebenfalls immer wieder Kritik an der Verfahrenslänge laut und bei der Kleinwasserkraft sollen gleich über 200 Anträge in der Warteschleife hängen. Wobei das die noch zuständige Energiereferentin offenbar nicht eindeutig bestätigen oder dementieren kann, da „bei jeder Behörde gesondert nachgefragt werden“ müsste. Was übrigens nicht unbedingt für eine gute Zusammenarbeit sowie einen intensiven Austausch von Behörden und Abteilungen spricht.