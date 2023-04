Manche Verhandlungsrunden dauerten bis in die Nachtstunden, in Summe ist es flott gegangen für die Neuauflage der SPÖ-ÖVP-Koalition in Kärnten. Die ist seit gestern fix. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Auch weil die Zusammenarbeit seit 2013, als wiederholt heftige Krisen zu bewältigen waren, grundsätzlich gut funktioniert hat.