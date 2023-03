Der Ansturm auf die SPÖ-Mitgliedschaft und die Vielzahl an Kandidaten sollte in der roten Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße eigentlich Freude hervorrufen: Das Interesse an der Sozialdemokratie war schon lange nicht mehr so groß – und jedes ordentliche Mitglied leistet auch einen finanziellen Beitrag.