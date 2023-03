Buchungszeilen wie diese gibt es auch in der umfassenden Landesbuchhaltung wohl eher selten: Dieser Tage fließen 480.000 Euro von den Kärntner Grünen zurück in die Landeskasse. Es ist der Nachlass des Landtagsklubs, der seit der misslungenen Landtagswahl 2018 auf einem Treuhandkonto geparkt war.

Das Geld muss nun für politische Bildung und für Instandhaltung, Instandsetzung und Verbesserung des Landhauses zu verwenden werden. So sieht es das Gesetz vor – das übrigens aus dem grünen Anlassfall heraus geändert wurde.