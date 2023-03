So, wie es sich abgezeichnet hat, geht es jetzt weiter: SPÖ und ÖVP wollen als Koalitionspartner erneut gemeinsam in Kärnten regieren. Nach den Sondierungsgesprächen in der Vorwoche wird ab Donnerstag die „Kärnten Koalition 2.0“ konkret verhandelt.

Am Tisch sitzen damit Partner, die wissen, wie die anderen ticken, wo beim Verhandeln Schmerzgrenzen liegen und wobei man schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Man kennt einander seit zehn Jahren: Ab 2013 gab es mit SPÖ, ÖVP und Grünen eine Dreierkoalition und dann ab 2018 die SPÖ-ÖVP-Koalition. Die beiden Parteichefs, Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) können miteinander. Das alles sollte von Vorteil sein, wenn es nun ans Eingemachte geht.