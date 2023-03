In dem Fall ist es leicht, Vorschusslorbeeren zu verteilen: Das im Herbst wiedereröffnete kärnten.museum bekommt einen höchst erfahrenen Direktor. Wolfgang Muchitsch hat 20 Jahre das Universalmuseum Joanneum in Graz geleitet, das 2022 mit einer Million Besucher an den rund 20 Standorten (inklusive Tierpark Herberstein) eine neue Rekordmarke aufgestellt hat.