Die Deutschen, in Person von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), haben es tatsächlich getan: Auf den allerletzten Metern blockieren sie das für 2035 beschlossene Aus für Verbrennermotoren in der EU. Beifall kommt, nicht nur bei uns, von rechts: FPÖ und ÖVP freuen sich in seltsamer Allianz über ein "Aufatmen für echte Technologieoffenheit" oder über die "Nachdenkpause über den Schuss ins Knie". Ja klar, möchte man da meinen: Am besten vergessen wir das ganze Klimazeugs und machen so weiter wie bisher, dann kann nichts schiefgehen.