Vielleicht erinnern Sie sich auch noch. Das existentialistische Schwarz des Covers. Das Gefühl, wenn man es allein in Händen hielt. Die Erwartung vor der aufgeklappten Lade mit dem Plattenspieler der Eltern, auf dem James Last lag. Der weiße Lichtstrahl, gebrochen am Prisma. Die von ihm abstrahlenden Spektralfarben. Sonst nichts. Keine Bandmitglieder, die über Zebrastreifen gehen. Der Klangteppich, gewoben wie sonst keiner davor und danach. Das lyrische Gitarrenspiel von David Gilmour. Die Synthesizer. Die Rotoren des tieffliegenden Hubschraubers. Die Registrierkasse der Kapitalismusnummer Money. Das Stimmengemurmel. Die Vokalistin.



Die in den Liedern anklingenden Themen, für die es an der Pforte zur Pubertät noch keine eigene Sprache gab, die Zeit, die Verlorenheit und Einsamkeit, Geld und Gier, der Wahn, die Drogenkrankeit des schon abwesenden Bandkollegen, alles bombastisch dystopisch nach Vietnamkrieg, Ölkrise und den Illusionen der Blumenmacht, abgelöst von der dunklen Seite des Mondes, die es so nicht gibt, hier aber sehr wohl als Metapher für das Dunkle und Unergründliche menschlichen Seins. Das ans Herz greifende Us and Them, Eclipse, Brain Damage, die Herzschläge zu Beginn und am Ende.



Und irgendwo der Satz: Leave, but don´t leave me. Geh, aber verlass mich nicht. Die Musik, die den Heranwachsenden in eine andere Welt katapultierte, die die Osttiroler Konviktswelt sprengte und eine andere aufstieß, eine Musik, erst viel später psychedelisch genannt, die dem Zögling mit der eingenähten Nummer auf den Kleidungsstücken ein Bewusstsein eigenen Seins vermittelte und dieses Bewusstsein zum ersten Mal in Beziehung setzte zu einer noch weitgehend unbekannten Welt draußen. Die elementare Wucht, die das Gehörte auf das junge, ungeschulte Ohr ausübte und die noch heute nachhallt, wenn eines der acht Musikstücke ertönt.



Es war die erste, selbst gekaufte Schallplatte.