Die Schwangerschaft ist eine sensible Phase. Gynäkologinnen und Gynäkologen leisten hier wichtige Arbeit – nicht nur in der gesundheitlichen Versorgung, sie sprechen Empfehlungen für den Alltag aus und nehmen Ängste. Dies passiert hauptsächlich im Rahmen der im Mutter-Kind-Pass vorgeschriebenen und für die Patientinnen kostenlosen Untersuchungen. Doch genau dieser steht im Zentrum des bereits Monate andauernden Streits zwischen Ärzten und Politik um eine Tarifanpassung – die letzte ist knapp 30 Jahre her. Nun drohen Kärntens Gynäkologen mit einer Kündigung im Alleingang.