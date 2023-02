Am Wochenende über das Facebook-Posting einer Gratiszeitung gestolpert. „Zum Glück bin ich nicht schwanger geworden, das wäre ganz schrecklich gewesen“, war da zu lesen. Zitiert wird eine gewisse Natascha Kampusch. In dem verlinkten Artikel ist über einen Auftritt der 35-Jährigen in der Show von Leeroy Matata, ehemaliger Profi-Rollstuhlbasketballer und heute einer der erfolgreichsten Youtuber Deutschlands, die Rede. Dort erzählte Kampusch über die Gewaltausbrüche ihres Entführers Wolfgang Priklopil, sexuellen Missbrauch durch ihren Peiniger und die Angst, schwanger zu werden. Als Zehnjährige war sie entführt worden, 2006 entkam sie nach acht Jahren Gefangenschaft ihrem Entführer.