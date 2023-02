Er rückt näher, der Jahrestag des Grauens. Tausende haben sich bereits morgen in Berlin für eine Demonstration am Brandenburger Tor angemeldet. Demonstriert wird den ganzen Tag. Die einen werden für sofortige Friedensverhandlungen demonstrieren, andere für die weitere Unterstützung der Ukraine, um gegen den imperialistischen Aggressor bestehen zu können. Zu hoffen? Dass bei all den europaweiten Demos genügend Toleranz für die unterschiedlichen Forderungen im Vordergrund stehen wird. Nachvollziehbare Argumente haben ja alle Seiten, auch jene, die eine Alice Schwarzer oder Sarah Wagenknecht vertreten. Oder jene einer Leserin, die den Zweiten Weltkrieg erlebte und in ihrem Brief an mich schreibt: „Besser Massenmensch als Massengrab.“