Vermutlich sollte ich in der heutigen Morgenpost ein paar angemessene Worte zum Aschermittwoch finden. Aber wieder einmal bin ich mit dem Zug unterwegs, diesmal nicht in den Süden, sondern in den Westen. Und eine echte Memento-mori-Stimmung will sich zwischen Selzthal und Radstadt nicht so recht einstellen. Also überlasse ich das Feld der Grazer Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl, die in ihrem Essay zum heutigen Tag mit ein paar weitverbreiteten, aber irrigen Vorstellungen vom Fasten aufräumt.