Vor wenigen Tagen reiste der österreichische Wissenschaftsminister nach Schweden, um sich mit Anregungen versorgen zu lassen, wie man der in Österreich angeblich grassierenden Wissenschaftsskepsis Herr werden könnte. Es gelte, das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken, wir müssen, so der Ressortchef, die „Wissenschaft ins Zentrum der Öffentlichkeit rücken, in die Schulen, die Wirtshäuser und Wohnzimmer der Menschen“.