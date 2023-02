Jetzt beginnen sie in den ehemals großen Parteien - die Ratschläge. Und wie bei Ratschlägen üblich steht oft der Schlag mehr im Vordergrund als der Rat. Niederösterreichs Alt-Landeshauptmann hat da bereits einige als Rat verpackte Schläge verteilt. Selbstkritik und Demut solle sie üben, hat er seiner von ihm ausgewählten Nachfolgerin über die Medien ausrichten lassen. In der SPÖ wiederum werden mit Blick auf die Kärntner Landtagswahlen vorerst noch die Schutzmauern rund um jene Frau aufgebaut, die sympathisch und integer ist, viele Kompetenzen haben mag, aber eines nicht ist: eine Führungspersönlichkeit mit Kanten und Härte, die Menschen das Gefühl vermittelt, auch bei Sturm und hohem Wellengang ein Schiff gegen Widerstände auf Kurs halten zu können. Was hinter den Schutzmauern abläuft? „In Wirklichkeit brodelts“, meinte gestern der Politologe und intime SPÖ-Kenner Anton Pelinka.