Es sind ernüchternde Zahlen, die die katholische wie evangelische Kirche in Kärnten vorlegen: Die Mitgliederzahlen sinken deutlich, der seit Jahren anhaltende Trend setzt sich auf hohem Niveau fort. In Kärnten wird der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung binnen weniger Jahre auf unter 50 Prozent sinken, in der evangelischen Kirche auf unter zehn Prozent.