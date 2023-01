Möglicherweise haben Sie sie gelesen? Die Ergebnisse der weltweiten Gallup-Umfrage über Zuversicht für das Jahr 2023 und die Angst vor einer nuklearen Katastrophe. Mit der Zuversicht schaut es vor allem in Europa nicht besonders gut aus. Und die Angst vor einer atomaren Katastrophe erreicht ebenfalls Höhen, die Schwindelgefühle auslösen. Was wir da bräuchten? Wer unser heuriges Neujahrsbuch „Verrücktheiten. Warum wir verrückt sein können, ohne verrückt zu werden“ des Psychiaters Reinhard Haller liest, könnte eine Antwort finden. Sie lautet: Die Welt braucht auch genial Verrückte, die Zuversicht vermitteln und uns vor weiteren Verrücktheiten schützen. Wie vor der Verrücktheit narzisstischer Eroberertypen oder der Erderwärmung durch neue Erfindungen - wie den zuletzt in den USA erfolgten Durchbruch bei der Kernfusion.