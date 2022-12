Rückblickend Rücksichtsvolle und vorausschauend Umsichtige!

Dezember-Sommerfrische im obersteirischen Wintersportort Tauplitz: Auf dem Almweg, den früher die Skitourengeher bei Lawinengefahr frequentierten, sieht man jetzt schwitzende Spaziergänger im T-Shirt. Auf den völlig schneefreien Wiesen, die weiland als Loipe dienten, grasen die Pferde. Der Nachbarsbauer führt Mist aus, die Vögel singen. Weiter oben, auf 1500 Meter, wo es nochmals deutlich wärmer ist als im Tal, stehen Almblumen in voller Blüte. Nur die künstliche Skiabfahrt am Waldrand bildet noch ein schmales, weißes Band. Von den „Liftlern“ wird es grimmig gegen die Wärme und den Klimawandel verteidigt. Die Schneekanonen und Pistengeräte brummen jede Nacht.

© Ernst Sittinger

Die ganze surreale Szene passt zu diesem verrückten Jahr, dem kaum jemand nachtrauern wird. Klimawandel, Krieg, Energiekrise, Teuerung. Viele Flüchtlinge, die nicht arbeiten dürfen, und zugleich fehlende Arbeitskräfte überall. Man müsste schon virtuos wegschauen, um nicht wahrzuhaben, dass sich vieles schnell ändern muss. Die Art, wie wir zusammenleben und wirtschaften, hat den Nachkriegsgenerationen ein gutes Leben geschenkt. Aber dieses Modell ist unverkraftbar für den Planeten, es kann nicht weltweit ausgerollt werden.

© Ernst Sittinger

© Ernst Sittinger

Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf (Uni Potsdam) wies kürzlich darauf hin, dass die Sorge ums Klima keineswegs nur Junge etwas angeht. Zitat: „Wer unter 70 ist und einen friedlichen Lebensabend verbringen möchte, sollte sich jetzt engagieren.“ Für den hässlichen, verachtenswerten Ukraine-Krieg können wir – zunächst - nichts, aber auch er ist natürlich Brand- und Schandmal für gewisse Zu- und Missstände. Unser Wohlstand hängt noch immer an Öl und Gas, und wenn Putin nicht mehr liefert, müssen wir halt andere Diktatoren hofieren.



Das Jahr 2022 serviert aber noch eine weitere Pointe: Ausgerechnet Corona hat uns herausgerissen. Dass die Nicht-mehr-Pandemie „plötzlich und unerwartet“ ihren Würgegriff lockerte, zählt zu den raren Lichtblicken der letzten Monate. Vielleicht sollten wir uns an diese Entwicklung klammern, sie mit Bedeutung aufladen: Weltgemeinschaft und Wissenschaft, Gesellschaft und Politik haben zwar keineswegs in allen Details geglänzt, aber sie haben letztlich standgehalten. Womöglich verhält es sich mit der Menschheitsgeschichte ähnlich wie mit unserer eigenen kleinen Existenz: Das Leben ist eine Abfolge von Problemen, Lösungssuche und hie und da auch Erfolgen. Das wäre dann eh schon ziemlich viel.



Daher: Nicht verzagen, Hoffnung wagen! Machen wir uns 2023 so schön, wie wir können.

Eine leise Silvesternacht (tier- und menschenfreundlich)

wünscht