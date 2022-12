Die Hilfsorganisation "Save the Children" hat zu Beginn der Weihnachtstage auf die dramatische Situation der Kinder in der Ukraine hingewiesen. Gerade zu den Feiertagen laste der Krieg schwer auf den Familien, die Kleinen müssen Todesangst ausstehen, sie vermissen ihre Väter, die in der Armee dienen.

Man kann sich schwer vorstellen, was in den Köpfen der Männer im Moskauer Kreml vorgeht, die ausgerechnet jetzt neue Flottenverbände mit Marschflugkörpern auffahren lassen, um die Angriffe auf die Ukraine zu verstärken. Dieses russische Regime, das vorgibt, christlich zu sein, hat unglaubliche Schande gebracht über sein Land. Eine Schande, an der noch Generationen schwer tragen werden.

Im Jahr 1914 haben Tausende Soldaten der Westfront im Ersten Weltkrieg ihre Waffen über Weihnachten einfach niedergelegt. Es wäre zu hoffen, dass im Jahr 2022 zumindest einzelne Offiziere und Soldaten Russlands Anstand zeigen und sich den verbrecherischen Befehlen ihrer Anführer widersetzen.