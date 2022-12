Wissen Sie, was „Workload“ ist? Darüber haben wir gestern in der Redaktion diskutiert. Es war schon finster draußen, Kroatien stand längst als WM-Dritter fest, der Einkaufssamstag war dem Ladenschluss gewichen. Wir wollten in der Stille des Samstagabends die gedruckte Zeitung fertigstellen. Und stolperten über den Kolumnentitel auf Seite 12: „Hey, Christkind, du machst Workload!“, schreibt Kollegin Barbara Haas. Wir fanden, sie hätte auch schreiben können: „Du machst uns Arbeit!“ So hieß das nämlich früher, bei uns Alten, die wir noch mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind.