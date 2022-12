Bis zur "Ibiza"-Implosion war sie Österreichs Außenministerin (!) mit FPÖ-Ticket. Davor machte Karin Kneissl vor allem mit einem höfischem Knicks für ihren Hochzeitsstargast Wladimir Putin von sich reden. Danach durch enge Russland-Beziehungen und regelmäßig unsägliche Wortspenden.

Bis Mai stand sie auf der Rosneft-Gehaltsliste, gerade jetzt schwärmt Kneissl auf Twitter vom Winterwunderland in Russland Hauptstadt, durch das sie spaziert war: "Moskau + Schnee = Schönheit" wird garniert mit idyllischen Fotos von üppig dekorierten Einkaufstraßen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki stellt die vom Kreml befohlene, großflächige Zerstörung in Kiew und Charkiw direkt gegenüber: "Schnee. Dunkelheit. Krieg." Unsagbare Not, auch für Zivilisten, Kinder, Alte.



Ein Tweet einer höchstrangigen Ex-Politikerin, mittlerweile von Südfrankreich in den Libanon umgezogen, der ob der zerschossenen Ukraine an Hohn nicht zu überbieten ist. Kurzum: eine schauerliche Schande.