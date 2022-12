Am 15. Dezember 2010 hat die EU den visafreien Verkehr für Bosnien-Herzegowina eingeführt. Die mühsame Periode der tausendfachen Ausstellung von Besuchervisa, die auch vom legendären österreichischen Nachkriegskonsul in Sarajevo, Gerhard Lutz, bravourös gemeistert wurde, ging zu Ende. Im Dezember 2010 war ich Sonderbeauftragter der EU in Bosnien-Herzegowina und habe den visafreien Verkehr von ganzem Herzen unterstützt. Jedenfalls gab es euphorische Reaktionen im Sinne: „Wir sind Europa“. Symbolisch flogen 100 Jugendliche am 15. Dezember 2010 mit einem EU finanzierten Sonderflug ohne Visum nach Brüssel, zwei andere Gruppen fuhren nach Triest und Budapest, um dort einen Kaffee zu trinken und darüber ein Video zu drehen. Die Sarajewoer Philharmonie organisierte ein Festkonzert für Tausende Bürger.