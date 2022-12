Fast zeitgleich trafen am Dienstag Berichte über das jüngste Geschäftsjahr von Infineon Austria (mit der Zentrale und Werken in Villach) sowie die neueste Auswertung der Statistik Austria zum Wirtschaftswachstum in den Bundesländern ein: Kärnten erfreute sich 2021 eines kleinen Wirtschaftswunders, verzeichnet einen kraftvollen Anstieg der Wirtschaftsleistung von 7,3 Prozent; Infineon wiederum brilliert bei Umsatz, Ergebnis und Mitarbeiterzuwachs.