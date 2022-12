Wir sind nicht allein, im negativen Sinn. In der Tat haben wir derzeit sehr hohe Zahlen bei den Asylanträgen und haben es gleichzeitig trotz aller Warnungen verschlafen, rechtzeitig für Unterkünfte zu sorgen. Aber was sich in der Statistik (und nicht nur dort) als großes Problem niederschlägt, trifft in abgewandelter Form auch andere Länder. Schweden und Dänemark kämpfen mit der Integration der Zuwanderer, Italien und Frankreich liegen im Streit wegen der Unterbringung der Mittelmeer-Flüchtlinge, zwischen Griechenland und der Türkei kracht es regelmäßig im Grenzgebiet und die multikulturellen Viertel in den Pariser Vororten, in Brüssel und in Amsterdam werden schnell einmal zum Schlachtfeld, wenn ein Fußballergebnis passt. Oder nicht passt. Das und der ganze Zirkus um Seenotrettung, Frontex-Pushbacks und Grenzzäune bilden ein großes Problem, das Europa seit Langem nicht löst.