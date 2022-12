In der Pandemie ist die Hilfsbereitschaft im Land enorm gewesen. Jetzt hat das soziale Engagement laut einer Studie leider nachgelassen. Die Gründe sind vielschichtig. Einige Experten meinen, dass generell wieder mehr an das eigene Wohl als an das seiner Mitmenschen gedacht wird. Andere glauben, dass eher Energiekrise, steigende Lebenskosten und die wachsenden Sorgen um den Arbeitsplatz mitspielen.