Geplant war, hier eine unbotmäßige Litanei zum Besten zu geben. So ungefähr: Es sei nun einmal das Vorrecht des Chefredakteurs, seinem Lieblingsliteraturnobelpreisträger und Landsmann Peter Handke wieder (diesmal: zum 80. Geburtstag) ziemlich viele Zeitungsseiten zu widmen. Ich weiß nicht, ob ich so unverfroren gewesen wäre, das Wort Geiselhaft zu verwenden, aber sicher hätte ich erwähnt, dass wir - Sie und ich, also junggebliebene Leser und altgediente Redakteure - im gleichen Boot sitzen. Und dass dieses Boot verdächtig oft in Chaville, dem Wohnort Handkes nahe Paris, anlegt.

Dann aber gefährdete ich meine Vorurteile durch Konfrontation mit der Wirklichkeit. Ich griff zur heutigen Ausgabe der Kleinen Zeitung und begann, über Handke zu lesen: Vorne das fein ziselierte, kundige Lesestück des Kollegen Bernd Melichar, eines profunden Sprachvirtuosen, wie ihn kaum eine Redaktion aufbieten kann. Handke sei „Wortmaniker, Sprachsüchtiger und Polittobender“, erfuhr ich dort. Der Text ist dicht bepackt mit den frühen Ausfällen und späten Auffälligkeiten dieses unsteten Dichterlebens. Dann die wortgewaltigen Huldigungen der Zunftkollegen, von Elfriede Jelinek („Handke zu lesen ist ein Außer-Kraft-Setzen meiner inneren Unruhe“) bis zu Anna Baar („In seinen Sätzen erstrahlte die Welt klarer und beseelter, als ich sie mit bloßen Sinnen je zu fassen kriegte“). Und weiter: Die packende Spurensuche von Marianne Fischer in Kärnten. Die Akademietheater-Premierenkritik von Ute Baumhackl. Eine Perlenkette aus präzisen Texten mit Bedeutung und Verve.

Dazu Buchtipps, köstliche Anekdoten und alles verpackt in ein wirklich wunderbares Layout, ausgedacht und umgesetzt von unserem Kreativ-Team, angeführt von Producing-Chef Helmut Karner und Artdirektor Erich Repe. Implementiert gegen alle Zwänge und Widerstände vom unermüdlichen Blattmacher Günter Sagmeister. Man müsste sie alle nennen, vor den Vorhang zerren, die Türme in der Schlacht und die ewig Bescheidenen. Denn hier liegt wahrlich ein starkes Stück Journalismus-Literatur, ein volksbildnerisch verdientes Ausrufezeichen, das sogar Viertelgebildeten wie mir (der ich in der Literatur so zirka bei meinem Hausheiligen Martin Walser stehengeblieben bin) das Edle, Berührende, Zartfühlende in Handkes Werk nahebringt. Sein Sich-Abarbeiten am Leben und Streben in den Zwischenwelten der Zeit.

Ja. Jetzt bin ich halt ein bissl ins Schwärmen gekommen. Ist schon eine außergewöhnlich feine Redaktion und eine wunderbare Zeitung hier. Ich darf das heute sagen, denn ich war ja an diesem Prunkstück unbeteiligt. Erfreuen wir uns gemeinsam an dem, was Sie, liebe Leserinnen und Leser, so alles möglich machen: Journalismus weit außerhalb des Korridors.



Klimaneutrales Feuer am Lesekamin wünscht

Ernst Sittinger