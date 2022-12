Bis 2050 wird die Zahl der erwerbsfähigen Kärntnerinnen und Kärntner um 17 Prozent zurückgehen. Das ergibt eine Analyse der Experten von Agenda Austria. Schon jetzt sind offene Stellen in den Bereichen Elektroinstallation, Gastronomie, Verkauf und Maschinentechnik in unserem Bundesland schwer zu besetzen. In der Pflege können laut Analyse die Arbeitssuchenden zwar theoretisch den Bedarf decken. Doch wie Heimleiter und Co. sicher bestätigen können, erscheint die Situation am Papier besser als in der Realität. Geschieht nicht ein Wunder, hat Kärnten also jetzt Handlungsbedarf oder bald ein Problem.